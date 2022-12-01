Совет Федерации принял законопроект о взимании курортного сбора в Петербурге и на территории «Сириус» в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Интерфакс».
Дата, с которой инициатива начнет действовать, пока не сообщается. Неизвестен и сам размер сбора. Ранее в петербургской администрации заявляли, что он не превысит 100 рублей.
В Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, где уже ведется эксперимент, сбор составляет от 10 до 50 рублей за сутки пребывания. Программа продлится до 31 декабря 2024 года.
Курортный сбор власти обозначают как плату за пользование курортной инфраструктурой. Согласно закону, его платят совершеннолетние, проживающие в отелях и арендованных для временного пребывания квартирах более 24 часов.
Сбор необходимо уплачивать самостоятельно за каждый день пребывания в отеле, кроме первого. За неуплату грозит административный штраф от 500 до 2000 рублей.
В 2018–2021 годах в Алтайском крае сбор принес 115,6 млн рублей, в Краснодарском — 538,1, в Ставропольском — 904,5.