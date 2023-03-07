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В Петербурге с 1 августа 2023 года планируют взимать курортный сбор

Денис Ламехов
Сегодня в 18:01

В Петербурге в экспериментальном порядке с 1 августа 2023 года планируют взимать курортный сбор. На соответствующий законопроект на сайте Смольного обратил внимание ТАСС.

Если проект закона одобрят, эксперимент будет действовать до 31 декабря 2024-го. Величина сбора — 100 рублей за каждые 24 часа пребывания. Плательщиками станут лица старше 18 лет, более суток проживающие в гостиницах или «других помещениях, пригодных для временного проживания».

Среди тех, кого предполагается освободить от уплаты, в документе указаны участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие семьи, спортсмены, местные жители, а также лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме в петербургских образовательных организациях.

В проекте закона сказано, что цель эксперимента — «сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге».

В Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, где уже ведется эксперимент, сбор составляет от 10 до 50 рублей за сутки пребывания. За неуплату грозит административный штраф от 500 до 2000 рублей.

В 2018–2021 годах (это последние доступные данные) в Алтайском крае сбор принес 115,6 млн рублей, в Краснодарском — 538,1 млн, в Ставропольском — 904,5 млн.

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