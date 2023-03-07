В Петербурге с 1 августа 2023 года планируют взимать курортный сбор

Среди тех, кого предполагается освободить от уплаты, в документе указаны участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие семьи, спортсмены, местные жители, а также лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме в петербургских образовательных организациях.