Комитет Госдумы одобрил законопроект о взимании курортного сбора в Петербурге

Таким образом, город дополнит уже существующий перечень регионов, где в экспериментальном порядке введен сбор. Это Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.
Его размер там составляет от 10 до 50 рублей за сутки пребывания. В начале ноября местные власти заявили, что размер туристического сбора в Петербурге не превысит 100 рублей.
Курортный сбор — это плата за пользование курортной инфраструктурой. Согласно закону, его платят совершеннолетние, проживающие в отелях и арендованных для временного пребывания квартирах более 24 часов.
Сбор необходимо уплачивать самостоятельно за каждый день пребывания в отеле, кроме первого. За неуплату грозит административный штраф от 500 до 2000 рублей.
В 2018–2021 годах в Алтайском крае сбор принес 115,6 млн рублей, в Краснодарском — 538,1 млн рублей, в Ставропольском — 904,5 млн рублей.