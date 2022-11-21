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Комитет Госдумы одобрил законопроект о взимании курортного сбора в Петербурге
Денис Ламехов
Вчера в 17:21

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку о расширении эксперимента по взиманию курортного сбора на Петербург. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, город дополнит уже существующий перечень регионов, где в экспериментальном порядке введен сбор. Это Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.

Его размер там составляет от 10 до 50 рублей за сутки пребывания. В начале ноября местные власти заявили, что размер туристического сбора в Петербурге не превысит 100 рублей.

Курортный сбор — это плата за пользование курортной инфраструктурой. Согласно закону, его платят совершеннолетние, проживающие в отелях и арендованных для временного пребывания квартирах более 24 часов.

Сбор необходимо уплачивать самостоятельно за каждый день пребывания в отеле, кроме первого. За неуплату грозит административный штраф от 500 до 2000 рублей.

В 2018–2021 годах в Алтайском крае сбор принес 115,6 млн рублей, в Краснодарском — 538,1 млн рублей, в Ставропольском — 904,5 млн рублей.

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