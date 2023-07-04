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Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:41

Супругу бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Ахматовский районный суд Грозного признал ее виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Главы Чечни Рамзан Кадыров ранее говорил, что женщина «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» в ходе задержания. Предполагаемый инцидент произошел в январе 2022 года, когда Мусаеву доставили из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Родственники женщины назвали действия силовиков похищением.

Семья Мусаевой связывает ее преследование с деятельностью сыновей женщины. На двоих из них — Ибрагима и Байсангура — заведены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией. Ибрагима чеченские правоохранительные органы считают причастным к руководству телеграм-каналом 1ADAT, который признан судом экстремистским. Их брат Абубакар сотрудничал с «Комитетом против пыток»*.

Перед оглашением приговора в Чечне неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. По дороге из аэропорта их машине преградили путь три автомобиля. Внутри были вооруженные люди в масках, которые жестоко избили адвоката и журналистку ногами, в том числе по лицу.

* «Команда против пыток» — бывший «Комитет против пыток», который внесен Минюстом в список иноагентов и самоликвидирован.

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Зарема МусаеваРамзан КадыровСайди ЯнгулбаевАлександр Немов
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