Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии

Главы Чечни Рамзан Кадыров ранее говорил, что женщина «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» в ходе задержания. Предполагаемый инцидент произошел в январе 2022 года, когда Мусаеву доставили из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Родственники женщины назвали действия силовиков похищением.