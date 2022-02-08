Нижегородский СК отказался проводить проверку о похищении Заремы Мусаевой

Управление Следственного комитета по Нижегородской области отказалось проводить проверку по заявлению о похищении жены бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева — Заремы Мусаевой, которую силой увезли в Грозный. Об этом пишет председатель «Комитета против пыток»* Сергей Бабинец.

Бабинец прикрепил ответ СК, в котором говорится, что «обращение о несогласии с действиями сотрудников органов внутренних дел» передано в прокуратуру Чечни «для рассмотрения по существу».

По словам председателя организации, он сам был автором заявления в СК. В обращении он писал, что стал свидетелем того, как чеченские правоохранители «ворвались в квартиру федерального судьи, избили его самого, его жену и дочь», а затем увезли Мусаеву в неизвестном направлении.

Зарема Мусаева была задержана 20 января Нижнем Новгороде. Ее отвезли в Чечню, где арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Задержать Сайди Янгулбаева не смогли из‑за его статуса судьи в отставке.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что, будучи уже в Грозном, Мусаева «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». По его словам, «​​каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала», и «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

Сайди Янгулбаев с дочерью уехали из России. 1 февраля Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, иначе «первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность».

2 февраля суд Грозного арестовал Зарему Мусаеву на два месяца — до 1 апреля 2022 года. Она арестована по части 2 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

*«Комитет против пыток» внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов.