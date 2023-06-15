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Гособвинение запросило 5,5 лет тюрьмы для жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:26

Гособвинение запросило наказание в 5,5 лет колонии общего режима для Заремы Мусаевой, супруги бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. Об этом сообщил «Коммерсант».

Мусаеву обвиняют в насилии по отношению к правоохранителю. По версии главы Чечни Рамказа Кадырова, женщина «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» в ходе задержания.

Предполагаемый инцидент произошел в январе 2022 года, когда Мусаеву доставили из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Родственники женщины назвали действия силовиков похищением.

Семья Мусаевой связывает ее преследование с деятельностью сыновей женщины. На двоих из них — Ибрагима и Байсангура — заведены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией.

Ибрагим, Байсангур, а также их брат Абубакар, сестра и отец покинули Россию. Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, иначе «первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность».

По словам главы Чечни, «​​каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала» и «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

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Коммерсант
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Зарема МусаеваРамзан КадыровСайди Янгулбаев
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