Гособвинение запросило 5,5 лет тюрьмы для жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой

Гособвинение запросило наказание в 5,5 лет колонии общего режима для Заремы Мусаевой, супруги бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. Об этом сообщил «Коммерсант».
Мусаеву обвиняют в насилии по отношению к правоохранителю. По версии главы Чечни Рамказа Кадырова, женщина «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза» в ходе задержания.
Предполагаемый инцидент произошел в январе 2022 года, когда Мусаеву доставили из Нижнего Новгорода в Грозный на допрос в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Родственники женщины назвали действия силовиков похищением.
Семья Мусаевой связывает ее преследование с деятельностью сыновей женщины. На двоих из них — Ибрагима и Байсангура — заведены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией.
Ибрагим, Байсангур, а также их брат Абубакар, сестра и отец покинули Россию. Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, иначе «первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность».
По словам главы Чечни, «каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала» и «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».