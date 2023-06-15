Гособвинение запросило 5,5 лет тюрьмы для жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой

Ибрагим, Байсангур, а также их брат Абубакар, сестра и отец покинули Россию. Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, иначе «первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность».