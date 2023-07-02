Володин: такие, как Путин, не допустили бы революции и развала СССР

Вячеслав Володин предположил, что революция 1917 года и распад СССР не произошли бы, будь у власти такие люди, как Владимир Путин. Это следует из поста в его телеграм-канале.
Спикер Государственной думы спустя неделю решил проанализировать мятеж Евгения Пригожина. По его мнению, 23–24 июня вошли в историю нашей страны как дни единения и консолидации общества вокруг президента.
Он отметил работу армии и силовиков, которые «проявили свои лучшие качества», отбивали атаки на фронте и обеспечили безопасность страны в рамках КТО.
Возникшая ситуация, по оценке Володина, продемонстрировала высокий авторитет Путина среди граждан и военных, ведь «не было ни одного примера, чтобы кто‑то поддержал мятеж». «Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость», — отмечает политик.
По результатам выступления «вагнеров» Путин еще больше укрепил свои позиции в стране и мире, уверен спикер Госдумы. Он сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты, объяснил бойцам ЧВК реальное положение дел и предложил им продолжить службу по защите России.
«Анализируя вызовы, с которыми сталкивалась наша страна ранее, можно сделать следующий вывод: если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР», — заканчивает пост бывший глава президентской администрации.
В пятницу в сети появилась методичка о мятеже Пригожина для депутатов «Единой России». Володин возглавляет фракцию правящей партии в парламенте.
В документе говорится о безусловном лидерстве и народной поддержке Владимира Путина, чьи решения «всегда ведут к победам». В случае с бунтом «Вагнера» «победить удалось без кровопролития» и во многом благодаря сплочению вокруг Путина, отмечают авторы методички.
Вечером 24 июня о договоренности с Пригожиным объявил Александр Лукашенко. «Переговоры длились в течение всего дня. В результате пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании „Вагнер“ на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — писала тогда пресс-служба президента Беларуси.
«Я поручил ни в коем случае не делать из меня героя, из Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. Когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется, — и я, и Путин. А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте», — позже рассказал Лукашенко.