Володин: такие, как Путин, не допустили бы революции и развала СССР

«Я поручил ни в коем случае не делать из меня героя, из Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. Когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется, — и я, и Путин. А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте», — позже рассказал Лукашенко.