Депутатам из «Единой России» разослали методички о мятеже ЧВК «Вагнер»

Депутатам Госдумы от «Единой России» разослали очередные рекомендации по работе с избирателями на региональной неделе с 3 по 9 июля. В них чиновникам поясняется, как разговаривать с гражданами о мятеже ЧВК «Вагнер» по руководством Евгения Пригожина, передают «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на документ.
В документе для единороссов говорится о безусловном лидерстве и народной поддержке Владимира Путина, чьи решения «всегда ведут к победам». В случае с бунтом «Вагнера» «победить удалось без кровопролития» и во многом благодаря сплочению вокруг Путина, отмечают авторы методички.
Единороссам рекомендуют говорить, что люди, которые поставили «сиюминутные обиды, недовольство и амбиции» выше интересов родины, по моральным соображениям не могут называть себя патриотами. «Они — преступники!», — говорится в документе. В существующей ситуации, «когда на фронте разгораются решающие сражения», любые действия, дестабилизирующие обстановку в стране, — «это нож в спину армии» и наплевательское отношение к интересам россиян, повторяет методичка высказывание Путина.
Единороссам советуют выступать в поддержку военных и решений Путина, оказывать помощь семьям бойцов военной спецоперации. Им рекомендовали участвовать в мероприятиях по сборке и отправке гуманитарных грузов, а также содействовать закупке необходимого бойцам инвентаря и амуниции.
24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал ролик, в котором обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов и пообещал ответ. Само видео, по сведениям Минобороны, является постановочным. То же самое предполагают некоторые СМИ. После этого Пригожин объявил о движении ЧВК «Вагнер» на Москву, уточняя, что это «не военный переворот, а марш справедливости». Против него завели дело по статье 279 УК РФ о вооруженном мятеже.
Штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону был взят под контроль ЧВК «Вагнер». Пригожин также утверждал, что Ростов заблокирован: под контролем находились военные объекты, в том числе аэродром.
К вечеру того же дня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным. После этого глава ЧВК официально объявил, что развернет колонны военной техники и уйдет в обратном направлении. «За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться», — заявил Пригожин.
На каких условиях договорились Лукашенко и Пригожин, неизвестно. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК «уйдет в Белоруссию» под личную гарантию Владимира Путина, а уголовное дело будет прекращено. Пресс-секретарь также заявил, что часть желающих бойцов ЧВК «Вагнер» подпишет контракты с Минобороны, и пообещал, что остальных вагнеровцев не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте.