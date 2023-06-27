Лукашенко о разговоре с Пригожиным: «Мы ситуацию упустили. Думали, рассосется, а оно не рассосалось»

И вот тут я еще хотел бы сделать одно замечание, почему поручил ни в коем случае не делать из меня героя, из Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. Когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется, — и я, и Путин. А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют.