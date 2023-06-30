Роскосмос предложил строить новую станцию на орбите Египту и Алжиру

«Причем полнокровное [участие], не просто подготовку космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей», — сказал Борисов на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, со странами Африки были также обсуждены вопросы создания многоспутниковых орбитальных группировок и пусковых услугах.