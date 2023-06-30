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Роскосмос предложил строить новую станцию на орбите Египту и Алжиру

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:55

Роскосмос предложил властям Египта и Алжира участие в строительстве Российской орбитальной станции, передает «Интерфакс». Гендиректор госкомпании Юрий Борисов недавно посетил эти страны.

«Причем полнокровное [участие], не просто подготовку космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей», — сказал Борисов на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, со странами Африки были также обсуждены вопросы создания многоспутниковых орбитальных группировок и пусковых услугах.

В августе 2022 года Роскосмос впервые представил макет Российской орбитальной станции. Запуск модулей РОС запланирован на 2027–2030 годы.

В апреле российское правительство решило продлить работу российского сегмента МКС до 2028 года. ПАри этом Борисов летом прошлого года говорил, что РФ уйдет с МКС после 2024 года.

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РоскосмосПравительство РФ
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Юрий БорисовВладимир Путин
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