Роскосмос предложил строить новую станцию на орбите Египту и Алжиру

Роскосмос предложил властям Египта и Алжира участие в строительстве Российской орбитальной станции, передает «Интерфакс». Гендиректор госкомпании Юрий Борисов недавно посетил эти страны.
«Причем полнокровное [участие], не просто подготовку космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей», — сказал Борисов на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, со странами Африки были также обсуждены вопросы создания многоспутниковых орбитальных группировок и пусковых услугах.
В августе 2022 года Роскосмос впервые представил макет Российской орбитальной станции. Запуск модулей РОС запланирован на 2027–2030 годы.
В апреле российское правительство решило продлить работу российского сегмента МКС до 2028 года. ПАри этом Борисов летом прошлого года говорил, что РФ уйдет с МКС после 2024 года.