Правительство продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года

В июле 2022-го Борисов на встрече с Путиным говорил, что РФ уйдет с МКС после 2024 года и сконцентрируется на создании Российской орбитальной служебной станции (РОСС). «Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — говорил он тогда.