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Правительство продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:52

Правительство решило продлить работу российского сегмента МКС до 2028 года, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным. По словам Борисова, финансовое положение космической отрасли РФ стабильное.

«Облик [российской орбитальной] станции, этапы ее создания нам [Роскосмосу] уже хорошо известны», — сказал Борисов и пообещал доложить подробнее Путину.

В июле 2022-го Борисов на встрече с Путиным говорил, что РФ уйдет с МКС после 2024 года и сконцентрируется на создании Российской орбитальной служебной станции (РОСС). «Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — говорил он тогда.

В следующем месяце госкомпания представила макет РОСС.

В марте прошлого года экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прогнозировал, что МКС развалится к 2030 году, потому что «ее ресурс — 15 лет», а запущена она была в 1998-м. Колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации, добавил он.

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Юрий БорисовВладимир ПутинДмитрий Рогозин
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