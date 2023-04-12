Правительство продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года

Правительство решило продлить работу российского сегмента МКС до 2028 года, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным. По словам Борисова, финансовое положение космической отрасли РФ стабильное.
«Облик [российской орбитальной] станции, этапы ее создания нам [Роскосмосу] уже хорошо известны», — сказал Борисов и пообещал доложить подробнее Путину.
В июле 2022-го Борисов на встрече с Путиным говорил, что РФ уйдет с МКС после 2024 года и сконцентрируется на создании Российской орбитальной служебной станции (РОСС). «Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — говорил он тогда.
В марте прошлого года экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прогнозировал, что МКС развалится к 2030 году, потому что «ее ресурс — 15 лет», а запущена она была в 1998-м. Колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации, добавил он.