Роскосмос: модули Российской орбитальной станции запустят в 2027–2030 годах

Запуск модулей Российской орбитальной станции (РОС) запланирован на 2027–2030 годы. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) и главный конструктор РОС Владимир Кожевников.
Первым запустят научно-энергетический модуль (НЭМ) в 2027 году. С 2028-го по 2030-й будут запущены узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули.
По словам Кожевникова, в 2023 году завершится проектирование всех эскизов, после чего будут определены точные сроки развертывания станции.
«Работы по НЭМ после некоторой паузы развернуты в полном объеме. В эскизном проекте РОС определяются требования по его доработке, которые будут реализованы начиная с 2024 года. Выведение НЭМ на орбиту РОС планируется с помощью ракеты «Ангара-5М», — добавил главный конструктор.
Он уверен, что станция будет «практически вечной». В проекте предусмотрена возможность замены отработавших свой ресурс модулей.
«Это позволит не только поддерживать ее работоспособность, но и обеспечить поддержание технического и технологического оснащения станции на современном уровне», — добавил главный конструктор.