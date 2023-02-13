Роскосмос: модули Российской орбитальной станции запустят в 2027–2030 годах

«Работы по НЭМ после некоторой паузы развернуты в полном объеме. В эскизном проекте РОС определяются требования по его доработке, которые будут реализованы начиная с 2024 года. Выведение НЭМ на орбиту РОС планируется с помощью ракеты «Ангара-5М», — добавил главный конструктор.