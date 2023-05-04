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На режиссера Евгению Беркович завели уголовное дело за спектакль, получивший две «Золотые маски»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:02
Обновлено в 13:11:

Драматург Светлана Петрийчук, по пьесе которой был поставлен «Финист — Ясный сокол», задержана в аэропорту Внуково. Об этом сообщил в фейсбуке* ее муж Юрий Шехватов. Он отметил, что Петрийчук находится на допросе у следователей в ЦАО.

На театрального режиссера Евгению Беркович завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом в фейсбуке* сообщила ее мать, правозащитница Елена Эфрос.

По ее словам, дело заведено из‑за спектакля «Финист — Ясный сокол». Это постановка о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

В 2022 году постановка получила две «Золотые маски» — за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам». В основу спектакля легли реальные приговоры и допросы женщин.

Эфрос сообщила, что к ней в петербургскую квартиру пришли с обысками. Где находится сама Беркович, неизвестно. Родственники говорят, что она не выходит на связь. Предположительно, у режиссера тоже проходят обыски. «Ротонда» пишет, что ее задержали в Москве.

Петербургская писательница Нина Катерли, бабушка Беркович, сообщила «Ротонде», что она и ее дочь Елена Эфрос проходят свидетельницами по уголовному делу.

Беркович — бывшая участница «Седьмой студии» и режиссер «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Среди спектаклей, поставленных ей, — опера Сергея Невского «Autland», основанная на текстах и стихах аутистов, спектакли «Человек, который не работал. Суд над Иосифом Бродским» и «Солнечная линия» по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева.

Сейчас в московском пространстве «Внутри» идет рождественский спектакль Беркович «Наше сокровище». «Афиша Daily» включала его в список четырех театральных премьер этого сезона, которые не стоит пропускать.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Евгения БерковичКирилл СеребренниковСергей НевскийИосиф БродскийИван Вырыпаев
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