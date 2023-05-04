На режиссера Евгению Беркович завели уголовное дело за спектакль, получивший две «Золотые маски»

Эфрос сообщила, что к ней в петербургскую квартиру пришли с обысками. Где находится сама Беркович, неизвестно. Родственники говорят, что она не выходит на связь. Предположительно, у режиссера тоже проходят обыски. «Ротонда» пишет, что ее задержали в Москве.