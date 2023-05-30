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Суд утвердил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук по делу о спектакле «Финист Ясный Сокол»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:08

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу драматурга Светланы Петрийчук по делу о спектакле «Финист Ясный Сокол», в котором следствие усмотрело пропаганду терроризма. Об этом сообщает корреспондент «Афиши Daily» из зала суда.

Прокурор Калягина выступила против приобщения публикаций в СМИ о спектакле «Финист Ясный Сокол», перечисленных адвокатом Бадамшиным. Против приобщения остальных материалов о личности Петрийчук гособвинительница не возражала.

Судья Боброва согласилась учесть данные о личности Петрийчук, но не «иные документы», так как сведения из интернета, по ее мнению, «содержат личные мнения их авторов».

В отношении Жени Беркович суд несколько часов назад также утвердил арест. В своем слове режиссерка обратила внимание, что за все время содержания в СИЗО ей не дали сделать ни одного звонка — ни детям, которых Беркович удочерила, ни 89-летней бабушке в Петербурге, которая помнит войну (режиссерка обратила внимание, что провела 9 Мая в СИЗО, не имея возможности на традиционный для нее звонок).

Беркович также заявила, что непричастна к совершению преступления, поскольку самого преступления не было. По ее словам, спектакль, в котором следствие усмотрело пропаганду терроризма, пытался разобраться в проблеме вовлечения женщин в исламский терроризм.

«Попытка разобраться в проблеме, понять ее — это не то же самое, что оправдывать происходящее или пропагандировать ее. Можно сравнить эту ситуацию с врачом, которому для лечения необходимо понять суть болезни», — сказала режиссерка, подчеркнув, что «Финист Ясный Сокол» — это «диалог со взрослыми людьми о сложной проблеме».

Защита попросила судей смягчить меру пресечения и учесть положительные характеристики подсудимых. Суд отклонил ходатайства адвокатов. Обе фигурантки остаются в СИЗО — они участвовали в заседании суда по видеосвязи.

Спектакль «Финист Ясный Сокол», из‑за которого Беркович и Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма, посвящен девушкам, решившим виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин. В 2022 году постановка получила две «Золотые маски» — за лучшую работу драматурга и художника по костюмам.

4 мая Беркович и Петрийчук задержали в Москве. На следующий день Замоскворецкий суд Москвы избрал им меру пресечения в виде ареста до 4 июля.

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Светлана ПетрийчукЖеня Беркович
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