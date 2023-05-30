Суд утвердил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук по делу о спектакле «Финист Ясный Сокол»

В отношении Жени Беркович суд несколько часов назад также утвердил арест. В своем слове режиссерка обратила внимание, что за все время содержания в СИЗО ей не дали сделать ни одного звонка — ни детям, которых Беркович удочерила, ни 89-летней бабушке в Петербурге, которая помнит войну (режиссерка обратила внимание, что провела 9 Мая в СИЗО, не имея возможности на традиционный для нее звонок).