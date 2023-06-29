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Премьера нового сезона «Пацанов» отложена до окончания забастовки

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:05

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке в своих соцсетях заявил, что премьера четвертого сезона шоу не состоится, пока не будет завершена забастовка сценаристов.

Он также призвал подписчиков обратиться к студиям с требованием заключить честную сделку с Гильдией сценаристов.

Сериал «Пацаны» основан на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев. «Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.

Первая за пятнадцать лет забастовка Гильдии сценаристов США началась 2 мая из‑за сорванной сделки с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount и Sony.

Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут продолжать заниматься. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.

Вот некоторые проекты, которые были поставлены на паузу из‑за забастовки: «Милые обманщицы: Первородный грех», «Сорвиголова», «Пингвин», «Миллиарды», «Разделение», «Очень странные дела», «Женщина при деньгах», «Хитрости», «Кобра Кай», «Шершни», «Начальная школа „Эбботт“» и другие. Также приостановлен выпуск ток-шоу «The Late Show», «Jimmy Kimmel Live!», «The Tonight Show» и «Late Night». Теперь в эфиры ставят повторы.

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NetflixAmazonAppleWalt Disney
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Эрик Крипке
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