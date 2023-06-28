Красильщика потребовали заочно приговорить к 9 годам по делу о «фейках»

Обвинение попросило заочно приговорить экс-главу «Яндекс. Лавки» и экс-главреда «Афиши» Илью Красильщика к 9 годам колонии по статье о фейках. Об этом пишет РИА «Новости».
Дело о фейках про армию против Красильщика завели еще в апреле 2022-го. СМИ писали, что поводом стал пост медиаменеджера в соцсетях, где он написал о событиях в Буче.
Тогда же Красильщик написал, что находится не в России и возвращаться в страну не собирается. В июле он был объявлен в розыск. А 16 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал медиаменеджера по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС).
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