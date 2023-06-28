Красильщика потребовали заочно приговорить к 9 годам по делу о «фейках»

Тогда же Красильщик написал, что находится не в России и возвращаться в страну не собирается. В июле он был объявлен в розыск. А 16 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал медиаменеджера по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС).