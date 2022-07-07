Журналиста Илью Красильщика объявили в розыск

МВД объявило в розыск экс-главреда «Афиши», бывшего издателя «Медузы»* и экс-гендиректора «Яндекс Лавки» Илью Красильщика в розыск. Об этом сообщает ТАСС.

«Красильщик Илья Иосифович, 10 апреля 1987 года рождения, место рождения — Москва, РФ, разыскивается по статье УК», — сказано в базе министерства.

О какой статье идет речь, не уточняется. Ранее в отношении Красильщика возбудили уголовное дело о фейках про Российскую армию.

Поводом, по данным СМИ, стал пост Красильщика в инстаграме** от 3 апреля, где он написал о событиях в Буче. Baza пишет, что медиаменеджеру грозит первая часть статьи 207.3 УК, максимальное наказание по которой — три года лишения свободы.

В настоящее время журналист находится не в России.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.