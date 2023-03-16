Суд заочно арестовал Илью Красильщика

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего издателя «Медузы»* и экс-главреда «Афиши» Илью Красильщика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Его обвиняют по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС). В суде подчеркнули, что с момента его экстрадиции или задержания на территории страны срок действия меры составит два месяца.
Дело о фейках про армию против Красильщика завели еще в апреле 2022-го. СМИ писали, что поводом стал пост медиаменеджера в соцсетях от 3 апреля, где он написал о событиях в Буче.
Тогда же Илья Красильщик написал, что находится не в России и возвращаться в страну не собирается. В июле он был объявлен в розыск.
* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.