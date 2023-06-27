Золотов: «У Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки»

Впрочем, по его мнению, компания не смогла бы взять столицу: «Мы концентрировали все кулаки, все силы на подступах к Москве. Потому что, если разбрасывать группировки, они бы прошли как нож сквозь масло». Работу силовых структур во время военного мятежа он оценил как великолепную.