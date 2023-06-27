Золотов: «У Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки»

Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки, заявил глава ведомства Виктор Золотов после выступления главы государства на Соборной площади Кремля. Его слова передает РИА «Новости».
По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.
Как сказал начальник Росгвардии, до начала мятежа поступала информация о его подготовке «из стана Пригожина» и назывались даты с 22 по 25 июня. Эту цитату приводит ТАСС.
Также глава ведомства считает, что над мятежом ЧВК «Вагнер» могли работать иностранные спецслужбы: «Не исключено, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы: мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина».
Впрочем, по его мнению, компания не смогла бы взять столицу: «Мы концентрировали все кулаки, все силы на подступах к Москве. Потому что, если разбрасывать группировки, они бы прошли как нож сквозь масло». Работу силовых структур во время военного мятежа он оценил как великолепную.
23 июня он объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер». В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть вагнеровцев продолжила двигаться на Москву.
В качестве гарантии того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, представитель Кремля назвал «слово президента России». Чем основатель ЧВК «Вагнер» займется на новом месте, Песков не смог уточнить.
Вечером 26 июня Путин выступил с обращением к россиянам. «Марш справедливости» Путин назвал «сложнейшим испытанием для нашей родины». Затем он предложил участникам ЧВК «Вагнер» присоединиться к военнослужащим армии России и подписать контракт с Минобороны. Также Путин предложил бойцам «Вагнера» вернуться к близким.