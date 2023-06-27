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Золотов: «У Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки»

Максим Саблин
Сегодня в 14:04

Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки, заявил глава ведомства Виктор Золотов после выступления главы государства на Соборной площади Кремля. Его слова передает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.

Как сказал начальник Росгвардии, до начала мятежа поступала информация о его подготовке «из стана Пригожина» и назывались даты с 22 по 25 июня. Эту цитату приводит ТАСС.

Также глава ведомства считает, что над мятежом ЧВК «Вагнер» могли работать иностранные спецслужбы: «Не исключено, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы: мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина».

Впрочем, по его мнению, компания не смогла бы взять столицу: «Мы концентрировали все кулаки, все силы на подступах к Москве. Потому что, если разбрасывать группировки, они бы прошли как нож сквозь масло». Работу силовых структур во время военного мятежа он оценил как великолепную.

ФСБ закрыла дело о военном мятеже в отношении Евгения Пригожина 27 июня.

23 июня он объявил о «марше справедливости» на Москву с участием ЧВК «Вагнер». В ночь на 24 июня наемники захватили несколько административных зданий в Ростове-на-Дону, включая штаб Южного военного округа. После этого часть вагнеровцев продолжила двигаться на Москву.

Вечером 24 июня, после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что остановит марш на столицу и вернет колонны «в полевые лагеря согласно плану». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что глава наемников направится в Беларусь.

В качестве гарантии того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, представитель Кремля назвал «слово президента России». Чем основатель ЧВК «Вагнер» займется на новом месте, Песков не смог уточнить.

Вечером 26 июня Путин выступил с обращением к россиянам. «Марш справедливости» Путин назвал «сложнейшим испытанием для нашей родины». Затем он предложил участникам ЧВК «Вагнер» присоединиться к военнослужащим армии России и подписать контракт с Минобороны. Также Путин предложил бойцам «Вагнера» вернуться к близким.

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РосгвардияФСБ
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Владимир ПутинЕвгений ПригожинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВиктор Золотов
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