Евгения Пригожина обвинили в вооруженном мятеже. Бойцы ЧВК «Вагнера» зашли в Ростов. Главное

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. <…> Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», — говорится в заявлении Минбороны к бойцам ЧВК «Вагнер» от 24 июня.