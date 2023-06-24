Евгения Пригожина обвинили в вооруженном мятеже. Бойцы ЧВК «Вагнера» зашли в Ростов. Главное

23 июня, в конце дня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов, за которое он пообещал ответ. Минобороны назвало видео фейком, а ФСБ возбудило против него уголовное дело.
Пригожина обвиняют по статье 279 УК РФ о вооруженном мятеже, в ведомстве призвали бойков ЧВК «не выполнять преступные и предательские приказы» и задержать бизнесмена. В пресс-службе Пригожина заявили, что это «не военный переворот, а марш справедливости». Само видео, по сведениям Минобороны, является постановочным. То же самое предполагают некоторые СМИ.
«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. <…> Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», — говорится в заявлении Минбороны к бойцам ЧВК «Вагнер» от 24 июня.
К бойцам ЧВК Вагнера с призывом остановиться обратился генерал Сергей Суровикин. Он попросил «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента и остановить колонны», «решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего».
Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он утверждает, что Ростов заблокирован ЧВК «Вагнера»: «под контролем военные объекты, в том числе аэродром». Бойцы подошли к зданию Южного военного округа, в центре города стоит бронетехника. В сети появилось видео Пригожина с замглавой Минобороны Юнус-Беком Евкуровым, в котором первый повторяет свое намерение встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграме сообщил, что ситуация в регионе контролируется. Он заявил о необходимости поддерживать конституционную власть. «Внутренних конфликтов допускать не надо», — сказал Владимиров.
В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Также там, а также в Липецкой области, отменили массовые мероприятия. Военная техника на улицах Москвы была замечена еще накануне вечером.
На момент написания заметки анонсировано обращения Владимира Путина. Оно, как предполагается, будет посвящено действиям ЧВК «Вагнера».