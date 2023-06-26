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Netflix показал трейлер первой части нового сезона «Ведьмака»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:45

На ютьюб-канале Netflix появился трейлер нового, третьего сезона драмы «Ведьмак», снятого по книге Анджея Сапковского «Час презрения».

В ролике снова показали Геральта, Цири и Йеннифер, и на пути героев снова встречаются самые разные препятствия — от лучников и монстров до обрыва скалы и стихии.

Netflix уточняет, что это трейлер именно первой части третьего сезона шоу. Всего он будет поделен на две части, первая половина эпизодов выйдет 29 июня, вторая — 27 июля.

В новых сериях шоу Геральт, Йеннифер и Цири сталкиваются с Братством магов, Нильфгаардом и эльфами. Официальный трейлер можно посмотреть тут, а отрывок из третьего сезона с эпичной сценой драки — по ссылке.

В третьем сезоне Генри Кэвилл, играющий Геральта, завершит свое участие в шоу. В четвертом и пятом сезонах его роль достанется Лиаму Хемсворту. Следующие сезоны уже находятся в разработке.

Помимо Кэвилла в третьем сезоне «Ведьмака» снялись Аня Чалотра (Йеннифер) и Фрейя Аллан (Цири). Также в ролях: Джоуи Бейти, МайАнна Беринг, Том Кантон, Джереми Кроуфорд, Эймон Фаррен, Махеш Джаду и другие.

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Генри КэвиллЛиам ХемсвортАня ЧалотраМайанна БерингЭймон Фаррен
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