Netflix показал трейлер первой части нового сезона «Ведьмака»

В ролике снова показали Геральта, Цири и Йеннифер, и на пути героев снова встречаются самые разные препятствия — от лучников и монстров до обрыва скалы и стихии.
Netflix уточняет, что это трейлер именно первой части третьего сезона шоу. Всего он будет поделен на две части, первая половина эпизодов выйдет 29 июня, вторая — 27 июля.
В третьем сезоне Генри Кэвилл, играющий Геральта, завершит свое участие в шоу. В четвертом и пятом сезонах его роль достанется Лиаму Хемсворту. Следующие сезоны уже находятся в разработке.
Помимо Кэвилла в третьем сезоне «Ведьмака» снялись Аня Чалотра (Йеннифер) и Фрейя Аллан (Цири). Также в ролях: Джоуи Бейти, МайАнна Беринг, Том Кантон, Джереми Кроуфорд, Эймон Фаррен, Махеш Джаду и другие.