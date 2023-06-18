Netflix показал отрывок из третьего сезона «Ведьмака»

В рамках Tudum (ежегодной презентации, которая получила название в честь звука с заставки) Netflix поделился отрывком из третьего сезона «Ведьмака». До премьеры остается чуть больше недели — продолжение сериала дебютирует на стриминговой платформе уже 29 июня.
В трехминутном ролике троица Йеннифер, Цири и Геральта снова противостоит негодяям, показывая великолепные навыки волшебства, рукопашного боя и владения мечом.
В новых сериях шоу адаптируют книгу Анджея Сапковского «Час презрения». В ней Геральт, Йеннифер и Цири сталкиваются с Братством магов, Нильфгаардом и эльфами. Официальный трейлер можно посмотреть тут.
Третья часть «Ведьмака» будет поделена на две части. Первая порция эпизодов дебютирует на Netflix 29 июня, а вторая — 27 июля.
В третьем сезоне Генри Кэвилл, играющий Геральта, завершит свое участие в шоу. В четвертом и пятом сезонах его роль достанется Лиаму Хемсворту. Следующие сезоны уже находятся в разработке.