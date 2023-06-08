Вышел трейлер третьего сезона «Ведьмака»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер третьего сезона «Ведьмака», который выйдет на стриминговой платформе 29 июня. Ролик впервые показали на Summer Game Fest.
В видео Геральт ищет способы спасти Цири и обещает не оставлять ее. На этом пути ему приходится вступать в кровавые битвы и отправляться в опасные путешествия в ожидании грядущей войны.
«Опасности, которые мы видели, предрекают лишь более угрожающее будущее. Впервые я понимаю подлинный страх», — признается герой в трейлере.
Ранее в сети появился постер третьего сезона сериала «Ведьмак». Сообщалось, что в новых сериях шоу адаптируют книгу Анджея Сапковского «Час презрения». В ней Геральт, Йеннифер и Цири сталкиваются с Братством магов, Нильфгаардом и эльфами.
Третий сезон будет поделен на две части. Первая порция эпизодов дебютирует на Netflix 29 июня, а вторая — 27 июля. Эти серии станут последними, в которых принимает участие Генри Кэвилл.
В четвертом и пятом сезонах Кэвилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт. Следующие сезоны уже находятся в разработке.