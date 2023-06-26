Режим КТО в Москве, Подмосковье и Воронежской области снят

В Москве, Подмосковье и Воронежской области сняли все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России.
«На текущий момент на территории Московского региона обстановка стабильная», — заявили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за спокойствие и объявил, что выпускной для школьников пройдет 1 июля.
Режим КТО впервые в истории был введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области 24 июня. Он предполагал возможность властей проверять документы, обыскивать людей на въездах, прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете, выключить любую связь, использовать принадлежащие любым организациям и людям автомобили для оказания первой помощи и преследования преступников и не только.
За день до этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал ролик, в котором обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов и пообещал ответ. Само видео, по сведениям Минобороны, является постановочным. То же самое предполагают некоторые СМИ. После этого Пригожин объявил о движении ЧВК «Вагнер» на Москву, уточняя, что это «не военный переворот, а марш справедливости». Против него завели дело по статье 279 УК РФ о вооруженном мятеже.
24 июня штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону был взят под контроль ЧВК «Вагнер». Пригожин также утверждал, что Ростов заблокирован: под контролем находились военные объекты, в том числе аэродром.
К вечеру 24 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным. После этого глава ЧВК официально объявил, что развернет колонны военной техники и уйдет в обратном направлении. «За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться», — заявил Пригожин.
На каких условиях договорились Лукашенко и Пригожин, неизвестно. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава ЧВК «уйдет в Белоруссию» под личную гарантию Владимира Путина, а уголовное дело будет прекращено. Пресс-секретарь также заявил, что часть желающих бойцов ЧВК «Вагнер» подпишет контракты с Минобороны, и пообещал, что остальных вагнеровцев не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте.