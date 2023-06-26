Режим КТО в Москве, Подмосковье и Воронежской области снят

За день до этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал ролик, в котором обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов и пообещал ответ. Само видео, по сведениям Минобороны, является постановочным. То же самое предполагают некоторые СМИ. После этого Пригожин объявил о движении ЧВК «Вагнер» на Москву, уточняя, что это «не военный переворот, а марш справедливости». Против него завели дело по статье 279 УК РФ о вооруженном мятеже.