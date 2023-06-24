В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Подмосковье и Воронежской области. В этих регионах, а также в Липецкой области отменили массовые мероприятия.
«В связи с этим [режимом КТО] в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены», — заявил московский мэр Сергей Собянин.
У властей, согласно законодательству, появится возможность проверять документы, обыскивать людей на въездах, прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете, выключить любую связь, использовать принадлежащие любым организациям и людям автомобили для оказания первой помощи и преследования преступников и не только.
23 июня, в конце дня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов, за которое он пообещал ответ. Минобороны назвало видео, опубликованное с места удара, фейком, а ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже.