В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции

У властей, согласно законодательству, появится возможность проверять документы, обыскивать людей на въездах, прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете, выключить любую связь, использовать принадлежащие любым организациям и людям автомобили для оказания первой помощи и преследования преступников и не только.