Путин подписал закон о штрафах и аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения

Владимир Путин подписал закон о штрафах и аресте до 30 суток за нарушение режима военного положения. Об этом сообщает ТАСС.
Гражданам будут выписывать штраф в размере до 1000 рублей или арестовывать их на срок до 30 суток, если действия не будут подпадать под статьи УК. Для должностных лиц штраф составит до 2000 рублей.
Также закон вводит возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты до уплаты штрафа.
В нескольких субъектах РФ, включая Москву и Подмосковье, ввели режим контртеррористической операции. По столице передвигается военная техника.
В середине дня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе проводятся оперативно-боевые мероприятия. СМИ опубликовали видео пожара на нефтебазе в черте города.
23 июня в конце дня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов, за который он пообещал ответ. Минобороны назвало видео, опубликованное с места удара, фейком, а ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже. К моменту написания заметки техника ЧВК и сам Пригожин вошли в Ростов-на-Дону.