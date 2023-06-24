Путин подписал закон о штрафах и аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения

23 июня в конце дня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов, за который он пообещал ответ. Минобороны назвало видео, опубликованное с места удара, фейком, а ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о вооруженном мятеже. К моменту написания заметки техника ЧВК и сам Пригожин вошли в Ростов-на-Дону.