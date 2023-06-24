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В Воронеже идут «оперативно-боевые мероприятия». Горит нефтебаза

Максим Саблин
Сегодня в 12:34

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе проводятся оперативно-боевые мероприятия. СМИ пишут о взрыве на нефтебазе и падении самолета АН-24.

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации», — написал в телеграме глава Воронежской области.

СМИ публикуют видео пожара на нефтебазе в черте города. Столб черного дыма виден в разных районах Воронежа. Перед взрывом неподалеку наблюдался низко летящий вертолет.

По словам губернатора региона, горит нефтяной резервуар на улице Димитрова. «На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет», — пишет Александр Гусев.

Источник в спецслужбах рассказал информагентству Reuters, что ЧВК Вагнера заняла военные объекты в Воронеже. Конкретный список объектов им не предоставили, также журналисты подчеркнули, что не могут подтвердить эту информацию.

Губернатор Воронежской области отрицает, что колонна бойцов компании Евгения Пригожина зашла в регион. Он также добавил, что в социальных сетях публикуется много недостоверной информации и напомнил об ответственности за публикацию подобных сообщений.

24 июня в Воронежской области был объявлен режим контртеррористической операции. Аналогичные меры введены в Москве и Московской области.

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Александр ГусевЕвгений Пригожин
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