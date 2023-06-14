В Иркутской области более 35 человек отравились шаурмой. 11 из них госпитализированы

В Братске 11 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Иркутской области.
Среди госпитализированных есть несовершеннолетние — 5 человек. В общей сложности с жалобами на ухудшение самочувствия после покупки шаурмы в больницы обратились более 35 человек.
Все пострадавшие заподозрили отравление 13–14 июня. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале уточняет, что первый вызов был принят утром 13 июня.
Сотрудники СК изъяли гриль-печи и документацию персонала кафе, специалисты взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Всех работников «Шаурмы хочу» направили на бактериологическое исследование.
Следственный отдел по Братску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).
В кафе выехали следователи, сотрудники полиции и территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.