Джеймс Кэмерон поражен сходством крушений «Титаника» и батискафа «Титан»

На «Титанике» капитана тоже много раз предупреждали об опасности — об айсберге прямо по курсу, но он «пер напролом через них в безлунную ночь», что закончилось гибелью многих. «И вот разыгрывается точно такая же трагедия, где предостережения не были услышаны. Еще и на том же самом месте!» — заявил режиссер.