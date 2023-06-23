Джеймс Кэмерон поражен сходством крушений «Титаника» и батискафа «Титан»

В интервью ABC News режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон сравнил обстоятельства катастрофы на батискафе «Титан» с крушением легендарного лайнера. По его словам, он поражен их сходством.
На «Титанике» капитана тоже много раз предупреждали об опасности — об айсберге прямо по курсу, но он «пер напролом через них в безлунную ночь», что закончилось гибелью многих. «И вот разыгрывается точно такая же трагедия, где предостережения не были услышаны. Еще и на том же самом месте!» — заявил режиссер.
Он отметил, что безопасностью на «Титане» были обеспокоены многие эксперты, а «некоторые самые крутые инженеры, специализирующиеся на глубоководных погружениях, прямо обращались в компанию, говоря, что это слишком рискованный эксперимент».
Глава организации Marine Technology Society Уилл Конен говорил телеканалу CBC, что «Титан», в отличие от всех других субмарин, способных погружаться на глубину более 4000 метров (всего таких 10), не был сертифицирован.
Еще в 2018 году десятки ученых и исследователей написали директору OceanGate Expeditions Стоктону Рашу, что он идет по опасному пути, отказываясь от сертификации подводных аппаратов.
Кэмерон сам неоднократно погружался к обломкам «Титаника». Он совершил 33 погружения ради съемок одноименного фильма на российских аппаратах «Мир».
Связь с «Титаном» была потеряна 18 июня утром, примерно через 1 час 45 минут после его погружения. К 14.08 по Москве 22 июня, по оценкам экспертов, на нем должен был закончиться кислород.
Накануне вечером Береговая охрана США заявила, что обнаружила пять крупных обломков батискафа. В компании OceanGate заявили, что считают всех пассажиров подлодки погибшими, и выразили соболезнования родственникам. Специалисты считают, что «Титан» был разрушен «катастрофической имплозией»: корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды. Тела погибших пока не найдены.
На борту был 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг — глава компании Action Aviation, которая базируется в ОАЭ. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш, женатый на праправнучке пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году.