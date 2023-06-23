В школьных музеях Великой Отечественной появятся артефакты с военной операции на Украине

Артефакты, привезенные участниками военной операции с территории Украины, появятся в школьных музеях. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, это послужит развитию школьных музеев Великой Отечественной войны. Уже сейчас, по словам Кравцова, участники боевых действий рассказывают школьникам «о фактах».
Министр отметил, что в России действуют 14 тыс. школьных музеев, и их число планируют увеличить. В музеях среди прочего могут появиться портреты «героев спецоперации».
Кравцов также заявил, что причины начала военной операции на Украине будут рассказывать не только 11-классникам, но и ученикам 10-х классов. «Специальная военная операция, она, по большому счету, началась не 24 февраля. Причины начала специальной военной операции, они намного раньше и намного глубже. Это фактически попытка раскола и со стороны Соединенных Штатов Америки. Здесь нельзя сказать, что один или два часа», — считает министр.
Он пообещал дополнить учебник по истории для 10-х классов, «как только мы победим». По его мнению, Россия «уже побеждает в информационной войне».
После начала военной операции на Украине в российское образование проникла идеология. В школах появились патриотические уроки «Разговоры о важном», учащимся должны рассказывать о целях и задачах спецоперации, донося мысль, что граждане ДНР и ЛНР — русские люди. В школьные учебники и вопросы ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Для вузов учебник по истории с главами о военной операции должны подготовить в течение следующего учебного года.