В школьных музеях Великой Отечественной появятся артефакты с военной операции на Украине

Кравцов также заявил, что причины начала военной операции на Украине будут рассказывать не только 11-классникам, но и ученикам 10-х классов. «Специальная военная операция, она, по большому счету, началась не 24 февраля. Причины начала специальной военной операции, они намного раньше и намного глубже. Это фактически попытка раскола и со стороны Соединенных Штатов Америки. Здесь нельзя сказать, что один или два часа», — считает министр.