Российский Всемирный фонд природы* прекратит отношения с международным WWF, признанным нежелательным

Российский Всемирный фонд природы (ранее WWF России) прекратит отношения с международным «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund», «WWF») (Швейцария). Об этом «Афише Daily» рассказали в самой организации.
Она также расторгла соглашение об использовании логотипа «Панда» и аббревиатуры «WWF». Такое решение было принято после того, как Генпрокуратура признала нежелательным Всемирный фонд дикой природы WWF.
По данным ведомства, деятельность организации мешает промышленному освоению Арктики и добыче природных ресурсов приарктических территорий. Еще одна претензия Генпрокуратуры касается рейтинга экологической ответственности российских компаний Правоохранители считают, что эти рейтинги составляются по «субъективным стандартам и критериям» WWF, который «самостоятельно определяет предприятия, достойные получения „зеленого статуса“».
Российские экологи требовали исключить WWF из иноагентского списка, указывая, что решение ведомства противоречит российским законам, деятельность по защите природы не относится к политической, а фонд с 1994 года защищает редкие виды и сохраняет природу России.
*Минюст внес Всемирный фонд дикой природы (WWF) в реестр иностранных агентов.