Premier оштрафован на 4 млн рублей за отсутствие возрастной маркировки у фильма с ЛГБТ-персонажами

Мещанский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на 4 млн рублей по статье о демонстрации кинофильмов с ЛГБТ без маркировки «18+», сообщили ТАСС в суде. Это максимально возможный штраф по этой статье.
По данным «Медиазоны», речь идет о фильмах «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник». В первой картине группа героев встречается за общим столом и в процессе игры зачитывают свои смс-сообщения, таким образом становится известно о бисексуальности одного из персонажей. В другой картине главная героиня живет со своей партнершей, к которой сбежала от мужа.
Обе картины распространялись с маркировкой «16+». Согласно протоколу Роскомндазора, это значит, что несовершеннолетним были доступны «сцены с демонстрацией и описанием гомосексуальных отношений между мужчинами».
Представитель онлайн-кинотеатра Владислав Веремейцев заявил, что что компания не признает вину. После появления новых статей КоАП сервис обратился к правообладателям, чтобы те пересмотрели возрастную маркировку, но ответа не последовало. Сразу после получения вызова из Роскомнадзора, еще до составления протокола, оба фильма были промаркированы «18+». Впрочем, «Идеальных незнакомцев» сейчас нельзя найти на площадке.
Также в ЛГБТ-пропаганде Роскомнадзор обвинил «Мегафон ТВ», «ТНТ Music» и «Русский репортаж». «Мегафон ТВ» уже отчитывался об изменении маркировки неназванного фильма.
По информации депутата Александа Хинштейна, с начала действия в России закона о полном запрете ЛГБТ-пропаганды было составлено 33 протокола по соответствующей административной статье.