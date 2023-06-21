Premier оштрафован на 4 млн рублей за отсутствие возрастной маркировки у фильма с ЛГБТ-персонажами

Представитель онлайн-кинотеатра Владислав Веремейцев заявил, что что компания не признает вину. После появления новых статей КоАП сервис обратился к правообладателям, чтобы те пересмотрели возрастную маркировку, но ответа не последовало. Сразу после получения вызова из Роскомнадзора, еще до составления протокола, оба фильма были промаркированы «18+». Впрочем, «Идеальных незнакомцев» сейчас нельзя найти на площадке.