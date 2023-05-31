На онлайн-кинотеатры Premier и Start, а также «Мегафон» завели дела об ЛГБТ-пропаганде среди детей

В отношении онлайн-кинотеатров Premier и Start, а также оператора мобильной связи «Мегафона» (ему принадлежит доля в Start, а также телеканал «Мегафон ТВ») составили протоколы об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних, говорится в карточках их дел на сайтах московских судов.