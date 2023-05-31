На онлайн-кинотеатры Premier и Start, а также «Мегафон» завели дела об ЛГБТ-пропаганде среди детей

В отношении онлайн-кинотеатров Premier и Start, а также оператора мобильной связи «Мегафона» (ему принадлежит доля в Start, а также телеканал «Мегафон ТВ») составили протоколы об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних, говорится в карточках их дел на сайтах московских судов.
Мещанский районный суд рассмотрит административное дело ООО «Премьер» 21 июня. Аналогичное заседание соберется в Тверском районном суде в отношении ПАО «Мегафон» 29 июня. По делу ООО «Старт.Ру» пока не назначена дата рассмотрения, но оно пройдет в Черемушкинском районном суде.
Протоколы Premier и «Мегафона» составлены 25 мая, а в отношении Start — 29 мая. Все они обвиняются по части 2 статьи 6.21.2 КоАП, максимальное отношение ней предполагает штраф от 1 до 4 млн рублей.
26 мая стало известно об аналогичном протоколе в отношении кинокомпании «Русский репортаж». «На нашем телеканале Kinoliving была демонстрация сериала „Сделано в Италии“, в котором, по мнению РКН, содержалась сцена ЛГБТ. С обвинениями в пропаганде ЛГБТ не согласны», — так ее представитель комментировал обвинение «Бюллетени кинопрокатчика».
В апреле по статье об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних административные дела были заведены в отношении Movix и Peers.TV.