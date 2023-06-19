По статье о запрете ЛГБТ-пропаганды составлено 33 протокола. Оштрафованы две компании

С начала действия в России закона о полном запрете ЛГБТ-пропаганды было составлено 33 протокола по соответствующей административной статье. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, пишут «Ведомости».
По словам представителя Хинштейна, все 33 протокола составлены во втором квартале 2023 года, поскольку до этого действовал тестовый период, во время которого административные дела не заводились. Протоколы были составлены, как в отношении онлайн-кинотеатров, в частности «Мегафон ТВ», Start, More.tv, Ivi, «Билайн ТВ», так и телевещателей, к примеру «ТВ-3 Россия» и «ТНТ Music».
При этом судебных решений по соответствующим протоколам пока вынесено лишь три: по 1 млн рублей должны заплатить «Триколор кино и ТВ онлайн» и Press TV, штраф в 200 тыс. рублей назначен должностному лицу «Триколора».
Хинштейн не уточнил, за какие именно нарушения были составлены протоколы. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин считает, что в основном выявленные нарушения связаны с демонстрацией негетеросексуальных отношений детям, а не с пропагандой. Чтобы привлечь к ответственности именно за пропаганду, нужно выявить все признаки пропаганды, определенные Верховным судом, а сделать это практически невозможно, отмечает он.
Ранее источник РБК на медиарынке говорил, что большинство претензий Роскомнадзора к онлайн-кинотеатрам связано с фильмом «Идеальные незнакомцы» 2016 года. В нем во время разговора персонажей выясняется, что один из героев негетеросексуален. При этом, кроме словесного обозначения, это никак не демонстрируется.
Закон о полном запрете гей-пропаганды вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.