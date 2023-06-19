По статье о запрете ЛГБТ-пропаганды составлено 33 протокола. Оштрафованы две компании

Хинштейн не уточнил, за какие именно нарушения были составлены протоколы. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин считает, что в основном выявленные нарушения связаны с демонстрацией негетеросексуальных отношений детям, а не с пропагандой. Чтобы привлечь к ответственности именно за пропаганду, нужно выявить все признаки пропаганды, определенные Верховным судом, а сделать это практически невозможно, отмечает он.