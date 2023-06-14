«THT Music» обвинили в распространении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних

Басманный суд Москвы рассмотрит дело о распространении пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних в отношении телеканала «THT Music», принадлежащего компании «Фонбет ТВ». Об этом сообщили «Ведомости».
Когда состоится судебное заседание, пока неизвестно. «Фонбет ТВ» могут привлечь к ответственности за административное правонарушение в соответствии с ч.2 ст. 6.21.2 КоАП. Соответствующее дело зарегистрировали 13 июня.
Ранее в этом же правонарушении заподозрили онлайн-кинотеатры Premier, Start и компанию «МегаФон». Рассмотрение дела в отношении «МегаФона» пройдет 29 июня. Претензии к сервисам связаны с неверно указанным возрастным рейтингом фильмов.
«Мы оперативно устранили этот недочет, на данный момент все возрастные ограничения указаны корректно», — заявили представители Premier.
Ранее за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних оштрафовали видеосервис «Триколор Кино и ТВ». Штраф составил 1,2 млн рублей.