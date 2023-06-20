Монеточке* грозит новый штраф за отсутствие маркировки иноагента

Певице Монеточке* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) могут назначить новый штраф за нарушение правил обозначения деятельности иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.
В суд поступил протокол, составленный по части 4 статьи 19.34 КоАП. По ней Монеточке грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.
Уточняется, что дата заседания по протоколу пока не назначена.
Первое административное дело за отсутствие маркировки иноагента на Монеточку завели 10 мая. 16 июня она была оштрафована на 30 тыс. рублей.
Елизавета Гырдымова была объявлена иностранным агентом в январе этого года вместе с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным*, депутатом Мосгордумы от «Яблока» Дарьей Бесединой*, блогерами Антоном Устимовым (Пикули)* и Вадимом Харченко*. Тогда же она отменила все концерты в России.
* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.