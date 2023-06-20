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Монеточке* грозит новый штраф за отсутствие маркировки иноагента

Виктория Шанина
Сегодня в 16:02

Певице Монеточке* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) могут назначить новый штраф за нарушение правил обозначения деятельности иноагента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

В суд поступил протокол, составленный по части 4 статьи 19.34 КоАП. По ней Монеточке грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Уточняется, что дата заседания по протоколу пока не назначена.

Первое административное дело за отсутствие маркировки иноагента на Монеточку завели 10 мая. 16 июня она была оштрафована на 30 тыс. рублей.

Елизавета Гырдымова была объявлена иностранным агентом в январе этого года вместе с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным*, депутатом Мосгордумы от «Яблока» Дарьей Бесединой*, блогерами Антоном Устимовым (Пикули)* и Вадимом Харченко*. Тогда же она отменила все концерты в России.

Певица покинула Россию в мае 2022 года и переехала в Литву. Причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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МосгордумаПартия "Яблоко"
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Елизавета Гырдымова
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