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На Монеточку* завели административное дело из‑за отсутствия маркировки иноагента

Максим Саблин
Сегодня в 16:19

На Монеточку* завели административное дело по части четвертой статьи 19.34 КоАП, говорится в карточке на сайте Басманного суда. Исполнительнице грозит штраф до 50 тыс. рублей за неуказание статуса иностранного агента в своих соцсетях.

Одним из требований в нем является конфискация телефона исполнительницы.

Елизавета Гырдымова* была объявлена иностранным агентом в январе этого года вместе с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным*, депутатом Мосгордумы от «Яблока» Дарьей Бесединой*, блогерами Антоном Устимовым (Пикули)* и Вадимом Харченко*. Тогда же она отменила все концерты в России.

Издание Life сообщало, что с просьбой к генпрокурору о признании ее иноагентом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Певица покинула Россию в мае 2022 года и переехала в Литву. Причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры. Вместе с Витей Исаевым и Noize MC* она организовала группу Voices of Peace и устроила благотворительный тур по Европе для сбора гуманитарной помощи украинским беженцам.

В апреле 2022 года бывший солист «Чай вдвоем» выиграл у Монеточки суд за песню «Мама, я не зигую», артистку обязали выплатить 500 тыс. рублей. Однако отдавать деньги она не стала, и в сентябре 2022-го судебные приставы завели на нее дело о неуплате штрафа.

* Признаны властями РФ иностранными агентами.

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МосгордумаПартия "Яблоко"
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Виталий Бородин
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