На Монеточку* завели административное дело из‑за отсутствия маркировки иноагента

На Монеточку* завели административное дело по части четвертой статьи 19.34 КоАП, говорится в карточке на сайте Басманного суда. Исполнительнице грозит штраф до 50 тыс. рублей за неуказание статуса иностранного агента в своих соцсетях.
Одним из требований в нем является конфискация телефона исполнительницы.
Елизавета Гырдымова* была объявлена иностранным агентом в январе этого года вместе с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным*, депутатом Мосгордумы от «Яблока» Дарьей Бесединой*, блогерами Антоном Устимовым (Пикули)* и Вадимом Харченко*. Тогда же она отменила все концерты в России.
Издание Life сообщало, что с просьбой к генпрокурору о признании ее иноагентом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Певица покинула Россию в мае 2022 года и переехала в Литву. Причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры. Вместе с Витей Исаевым и Noize MC* она организовала группу Voices of Peace и устроила благотворительный тур по Европе для сбора гуманитарной помощи украинским беженцам.
* Признаны властями РФ иностранными агентами.