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МТС научит школьников анимации. Лучшая работа учеников попадет в мультфильм

Семён Гудошников
Сегодня в 15:50

МТС запускает онлайн-школу анимации для детей 11–18 лет. Она пройдет с 1 по 31 июля в телеграм-канале образовательного проекта «Поколение М», рассказали «Афише Daily» в компании.

Каждую неделю участникам будут рассказывать про разные направления анимации — японское аниме, нормкор, неоавангардизм. Обучиться можно как только одному, так и всем стилям. После каждого урока будет практическое задание, которое поможет подросткам подкрепить теоретические знания.

По итогам онлайн-школы нужно будет нарисовать маскота — цифрового помощника в интернете. Эксперты отберут лучшую работу, а искусственный интеллект дорисует ее и интегрирует в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.

Три финалиста получат приглашения на любые мероприятия в Москве или городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте «МТС Live». Вместе с билетами победителям оплатят транспортные расходы на них и сопровождающих лиц.

Онлайн-школа пройдет в рамках проекта «Поколение М» от МТС — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества. Под руководством экспертов школьники учатся различным творческим дисциплинам — к примеру, театральному искусству, тележурналистике, концертному промоушену.

Все цифровые активности участников МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» удалось собрать более 23 млн рублей, которые пошли на помощь 82 детям.

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