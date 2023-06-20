МТС научит школьников анимации. Лучшая работа учеников попадет в мультфильм

МТС запускает онлайн-школу анимации для детей 11–18 лет. Она пройдет с 1 по 31 июля в телеграм-канале образовательного проекта «Поколение М», рассказали «Афише Daily» в компании.
Каждую неделю участникам будут рассказывать про разные направления анимации — японское аниме, нормкор, неоавангардизм. Обучиться можно как только одному, так и всем стилям. После каждого урока будет практическое задание, которое поможет подросткам подкрепить теоретические знания.
По итогам онлайн-школы нужно будет нарисовать маскота — цифрового помощника в интернете. Эксперты отберут лучшую работу, а искусственный интеллект дорисует ее и интегрирует в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.
Три финалиста получат приглашения на любые мероприятия в Москве или городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте «МТС Live». Вместе с билетами победителям оплатят транспортные расходы на них и сопровождающих лиц.
Онлайн-школа пройдет в рамках проекта «Поколение М» от МТС — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества. Под руководством экспертов школьники учатся различным творческим дисциплинам — к примеру, театральному искусству, тележурналистике, концертному промоушену.
Все цифровые активности участников МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» удалось собрать более 23 млн рублей, которые пошли на помощь 82 детям.