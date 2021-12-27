перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Артур Чапарян запустил сервис What2Watch с рекомендациями видео 15:18
Суд продлил арест журналиста Ивана Сафронова до апреля 14:57
Центробанк опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физических лиц Обновлено в 14:52
МТС запустила образовательную программу по концертному промоушену для школьников и студентов 14:22
Agence Olloweb/Unsplash
«Яндекс.Дзен» подвел итоги года и поделился планами на будущее 13:59
Историку Юрию Дмитриеву ужесточили приговор до 15 лет колонии 13:44
РБК: Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года 12:51
Новая часть «Человека-паука» собрала более 1 млрд долларов — это лучший результат за время пандемии 11:55
За сутки в России выявили 23 210 случаев COVID-19 11:37
Фрэнк Оушен представил новый трек. Он длится почти 9 минут, записан живьем и напоминает фристайл 11:20
Средняя поездка в такси в Москве за год подорожала почти на 25% 11:12
The Hollywood Reporter/YouTube
Умер режиссер «Далласского клуба покупателей» Жан-Марк Валле 9:59
Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев. Он озвучивал Дамблдора и Оптимуса Прайма 8:45
Из московского «Метрополиса» эвакуировали людей. СМИ пишут, что один из посетителей достал гранату Вчера в 20:47
Гильермо дель Торо больше не будет участвовать в разработке видеоигр Вчера в 20:36
«Зенит» обсудит с болельщиками ситуацию с Fan ID Вчера в 19:38
Хакеры поддержали Gulagu.net, RT высмеял «новую этику» и другие новости дня
Вчера в 18:55 дайджест
Следствие попросило заменить Хованскому арест на запрет определенных действий Вчера в 18:49
RT высмеял толерантность в рождественском видео. В соцсетях возмутились Вчера в 17:49
Роднянский составил личный список важнейших российских фильмов 2021 года Вчера в 16:49
Отключить рекламу

МТС запустила образовательную программу по концертному промоушену для школьников и студентов

Денис Ламехов
Сегодня в 14:22

Компания МТС запустила конкурсно-образовательную программу по организации концертов в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Программа предназначена для юношей и девушек от 15 до 22 лет. На первом этапе они могут пройти бесплатный обучающий курс, где об опыте организации событий расскажут эксперты МТС Live и Sony Music Entertainment. Среди тем — подбор площадки и форматов, запуск успешной рекламной кампании, тонкости работы со звездами и другие лайфхаки.

Желающие также смогут поучаствовать в федеральном кастинге. Его победитель приедет в Москву, чтобы помочь команде МТС Live организовать одно из масштабных мероприятий и таким образом применить полученные знания на практике. Для этого необходимо записать видеовизитку, где он расскажет, почему захотел стать промоутером и как видит свою роль в организации событий. Ролик необходимо загрузить на сайт «Поколения М».

В компании отмечают, что, принимая участие в инициативах «Поколения М», школьники и студенты также помогают тяжелобольным детям в регионах. Все активности на сайте и в соцсетях программы, включая загруженные работы, лайки и репосты, МТС переводит в деньги и направляет на лечение — на данный момент собрано более 22 млн рублей на 63 операции.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду

Другие материалы по темам

Теги
МТС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить