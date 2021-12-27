МТС запустила образовательную программу по концертному промоушену для школьников и студентов

Компания МТС запустила конкурсно-образовательную программу по организации концертов в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Программа предназначена для юношей и девушек от 15 до 22 лет. На первом этапе они могут пройти бесплатный обучающий курс, где об опыте организации событий расскажут эксперты МТС Live и Sony Music Entertainment. Среди тем — подбор площадки и форматов, запуск успешной рекламной кампании, тонкости работы со звездами и другие лайфхаки.

Желающие также смогут поучаствовать в федеральном кастинге. Его победитель приедет в Москву, чтобы помочь команде МТС Live организовать одно из масштабных мероприятий и таким образом применить полученные знания на практике. Для этого необходимо записать видеовизитку, где он расскажет, почему захотел стать промоутером и как видит свою роль в организации событий. Ролик необходимо загрузить на сайт «Поколения М».

В компании отмечают, что, принимая участие в инициативах «Поколения М», школьники и студенты также помогают тяжелобольным детям в регионах. Все активности на сайте и в соцсетях программы, включая загруженные работы, лайки и репосты, МТС переводит в деньги и направляет на лечение — на данный момент собрано более 22 млн рублей на 63 операции.