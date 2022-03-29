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Школьники из регионов смогут пройти прослушивания в ГИТИС, не выезжая в Москву

Семён Гудошников
Сегодня в 17:49

МТС и ГИТИС организуют для школьников со всей России мастер-классы по театральному искусству и прослушивания. Самых талантливых участников рекомендуют для следующих вступительных экзаменов в Москве. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе МТС.

На прослушиваниях школьникам предстоит прочесть стихотворение, басню и отрывок из прозы, исполнить песню. Перед этим преподаватели ГИТИСа проведут для участников мастер-классы: как выбирать репертуар, как психологически готовиться к экзаменам и чувствовать себя увереннее, познакомят с мастерами, набирающими курсы в ГИТИС в этом году.

Серия прослушиваний пройдет с 8 апреля до конца мая в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М». 8–9 апреля они состоятся в очном формате в Красноярске, 26–27 апреля — онлайн в регионах Поволжья, 12–13 мая — очно в Краснодаре, 17–18 мая — дистанционно в северо-западных регионах и 19–20 мая — в таком же формате на Урале.

Узнать подробности и точные места очных встреч, а также записаться на прослушивания можно на сайте «Поколения М».

«Нам важно создать равные условия для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и исключить возможность дополнительных затрат для семей по отправке ребенка на первый тур прослушиваний в Москву, где неудачей заканчиваются испытания для 95% поступающих. Поэтому мы в ГИТИСе готовы быть той „горой“, которая сама отправится к Магомету, чтобы снизить риски абитуриентов и продемонстрировать нашу открытость», — отметил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В рамках проекта «Поколение М» открыты разные программы для развития творческих способностей детей и подростков со всей страны. Юноши и девушки участвуют в федеральных кастингах, конкурсах и мастер-классах, их обучают выступать на сцене, рисовать акварелью, организовывать концерты. В МТС отмечают, что проект благотворительный. Все активности в соцсетях и на сайте «Поколения М» конвертируются в деньги и переводятся на лечение тяжелобольных детей.

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