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МТС и Оксана Федорова выпустили обучающую программу и конкурс для юных телеведущих

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:21

МТС опубликовала бесплатные мастер-классы на платформе «Поколение М», в которых телеведущая Оксана Федорова расскажет детям и подросткам об особенностях профессии. Об этом «Афише Daily» сообщили создатели проекта.

Федорова научит держаться перед камерой, тренировать дикцию и подачу и поделится личными лайфхаками. Посмотреть первое обучающее видео курса «Стань телеведущим» можно здесь.

«Со стороны кажется, что быть телеведущим очень просто. Но, как у любой профессии, здесь есть свои требования, плюсы и минусы. Надо накапливать багаж умений, участвовать в мастер-классах, обучающих проектах, использовать разные возможности», — сказала популярная телеведущая.

Участники мастер-класса также могут принять участие в конкурсе. Для этого нужно снять сюжет или интервью на любую интересующую тему и загрузить на сайт «Поколения М». Победитель приедет в Москву и поучаствует в съемках одной из известных телепередач.

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