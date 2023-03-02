The Weeknd, Лили-Роуз Депп и HBO ответили The Rolling Stone на критику производства «Идола»

Несколько членов съемочной группы рассказали, что с приходом Левинсона общий посыл шоу изменился: «Это был спектакль о женщине, искавшей себя в сексуальном плане, который превратился в спектакль о мужчине, оскорбляющем эту женщину, и ей это нравится». Другие собеседники The Rolling Stone утверждали, что в сценарии были прописаны сцены, в которых Тесфайе бил Депп по лицу до крови, а та умоляла о большем, в результате чего у героя The Weeknd возникла эрекция. В другой сцене Депп умоляла Тесфайе изнасиловать ее. Это не было отснято, добавили они.