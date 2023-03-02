The Weeknd, Лили-Роуз Депп и HBO ответили The Rolling Stone на критику производства «Идола»

Певец The Weeknd, исполнительница главной роли Лили-Роуз Депп и HBO ответили на критику производства сериала «Идол». 1 марта The Rolling Stone поговорил с несколькими близкими к производству источниками, один из которых назвал проект «дерьмовым шоу» в плане работы над ним.
13 анонимных источников из актерского состава и съемочной группы рассказали о производстве сериала. По их словам, «Идол», премьера которого ожидается в этом году, страдает от задержек, переписывания сценария и пересъемок, которые участились из‑за шоураннера «Эйфории» Сэма Левинсона.
В материале The Rolling Stone утверждается, что шоу с сатирическим взглядом на голливудскую модель славы и богатства превратилось в своего рода монстра. Один из продюсеров сказал, что сериал стал «похож на фантазию токсичного мужчины об изнасиловании», в котором девушка все время возвращается за добавкой, чтобы ее «музыка стала лучше».
Левинсон, один из создателей «Идола», взял на себя обязанности режиссера после ухода Эми Сеймец — в тот момент проект был завершен почти на 80%, писал журнал. Левинсон переработал сериал, несколько раз переписав и пересняв его, якобы добавив больше обнаженных тел и тревожных сексуальных сцен.
Несколько членов съемочной группы рассказали, что с приходом Левинсона общий посыл шоу изменился: «Это был спектакль о женщине, искавшей себя в сексуальном плане, который превратился в спектакль о мужчине, оскорбляющем эту женщину, и ей это нравится». Другие собеседники The Rolling Stone утверждали, что в сценарии были прописаны сцены, в которых Тесфайе бил Депп по лицу до крови, а та умоляла о большем, в результате чего у героя The Weeknd возникла эрекция. В другой сцене Депп умоляла Тесфайе изнасиловать ее. Это не было отснято, добавили они.
В ответ Абель Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) запостил в своем твиттере отрывок из «Идола», в котором его персонаж вместе с героиней Депп, Тедрос и Джослин, отказываются появляться на обложке The Rolling Stone, потому что число читателей журнала сокращается. Вдобавок они говорят, что журналу нечего предложить Джослин: подписчиков в инстаграме* издания меньше, чем у девушки, так что ее появление было бы неуместно.
Лили-Роуз Депп в разговоре с Variety назвала Левинсона лучшим режиссером, с которым ей довелось поработать: «Никогда я не чувствовала большей поддержки или уважения в творческом пространстве, мой вклад и мнение ценились». Представители HBO объяснили, что производство первых эпизодов «не соответствовало [их] стандартам», поэтому были внесены творческие изменения, которые, по их мнению, отвечали интересам как производства, так и актеров и съемочной группы.
HBO выпустит «Идола» в июне 2023 года, сообщали СМИ. Посмотрите тизеры сериала — всего их три. В апреле 2022 года стало известно, что «Идол» отправили на масштабные пересъемки: Тесфайе был недоволен творческим направлением шоу, которое в то время слишком много внимания уделяло «женской точке зрения» персонажа Депп, а не его собственной.
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