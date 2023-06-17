«Мистером сидром» отравились 106 человек, из них 36 погибли: глава Минздрава

По информации журналистов, спирт, из которого могли изготовить сидр, был украден со склада полиции, где он находился на хранении с 2012 года. По подозрению в хищении МВД задержало двух самарцев и сержанта полиции, который охранял склад и пропустил их на территорию, а также отправило в отставку начальника хозобеспечения ведомства.