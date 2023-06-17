«Мистером сидром» отравились 106 человек, из них 36 погибли: глава Минздрава

Суррогатным сидром в России отравились 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок, рассказал журналистам РИА «Новости» министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском мировом экономическом форуме.
«Отравление суррогатным алкоголем — нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 36 человек, в том числе один ребенок. На стационарном лечении сегодня находятся 19 человек», — уточнил глава ведомства.
Первые сообщения об отравлении сидром появились 5 июня. СК возбудил уголовное дело, на частном пивоваренном заводе «Варка» в Самарской области, где производился напиток, прошли следственные действия.
Поставщик Анар Гусейнов, распространявший «Мистер сидр» в несколько регионов, задержан. В прошлом году Гусейнов привлекался к административной ответственности за оборот алкоголя без документов, подтверждающих его легальность. Тогда суд назначил бизнесмену штраф в 10 тыс. рублей, который заменил на предупреждение и постановил уничтожить 150 литров изъятой продукции.
По информации журналистов, спирт, из которого могли изготовить сидр, был украден со склада полиции, где он находился на хранении с 2012 года. По подозрению в хищении МВД задержало двух самарцев и сержанта полиции, который охранял склад и пропустил их на территорию, а также отправило в отставку начальника хозобеспечения ведомства.
Из‑за массового отравления в Москве перенесли фестиваль поклонников сидра после настойчивых просьб чиновников. Теперь он пройдет в середине июля.