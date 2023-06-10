«Переждать этот информационный накал»: фестиваль сидра в Москве перенесли

Фестиваль сидра в Москве I Love Cider 2023, который был запланирован на 17 июня, перенесли после настоятельных просьб со стороны властей. Теперь его планируют провести 15 июля, сообщила «Газете.Ru» организатор мероприятия Алина Локтева.
«Мы сможем сейчас чуть-чуть перегруппироваться, выдохнуть, переждать этот информационный накал и спокойно провести фестиваль», — объяснила Локтева. Она сказала, что один из сенаторов писал мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой «запретить фестиваль» — и это «тоже послужило причиной» наравне с «обстановкой в СМИ» и «накалом страстей».
Локтева отметила, что имидж отрасли по производству сидра испортился. «Я хочу за этот месяц уже более конструктивно пообщаться с властями, с законодателями и с теми людьми, которые могут нам помочь защитить в принципе доброе имя натурального сидра и реабилитироваться с точки зрения имиджа, отрасли. <…> Почему мы должны страдать из‑за отдельно взятых некомпетентных производств, не то, что некомпетентных, а вообще на преступниках, по сути», — поделилась она.
По словам Локтевой, I Love Cider 2023 несет просветительскую и образовательную функцию, и в нем участвуют производители сидра со всей страны.
В изъятом в Ульяновской области слабоалкогольном напитке «Мистер сидр», от которого умерли более 30 человек, нашли примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья.
Обвиняемого в производстве суррогатного сидра предпринимателя Анара Гусейнова суд арестовал на два месяца. По части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) ему грозит до десяти лет тюрьмы. Вину бизнесмен не признает.
О случаях отравления «Мистером сидром» стало известно 5 июня. На частном пивоваренном заводе «Варка» в Самарской области, где производился напиток, прошли следственные действия.