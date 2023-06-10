«Переждать этот информационный накал»: фестиваль сидра в Москве перенесли

Локтева отметила, что имидж отрасли по производству сидра испортился. «Я хочу за этот месяц уже более конструктивно пообщаться с властями, с законодателями и с теми людьми, которые могут нам помочь защитить в принципе доброе имя натурального сидра и реабилитироваться с точки зрения имиджа, отрасли. <…> Почему мы должны страдать из‑за отдельно взятых некомпетентных производств, не то, что некомпетентных, а вообще на преступниках, по сути», — поделилась она.