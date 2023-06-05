Шестеро россиян погибли, отравившись сидром

В Димитровграде Ульяновской области шесть человек умерли от отравления после употребления сидра. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет.
Потерпевших доставили в больницы в период с 3 по 5 июня. Им поставили диагноз «отравление неустановленным веществом». Несмотря на оказанную помощь, шестеро скончались.
По информации Shot, погибшим было от 29 до 53 лет. Возможной причиной смерти телеграм-канал называет метанол, который мог оказаться в составе напитка вместо этанола.
Все пострадавшие покупали «Мистер Сидр» в нескольких точках сетевого магазина «Территория пива». Поставлял напиток предприниматель из Самарской области. На его предприятии сейчас идут следственные действия.
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.