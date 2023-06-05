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Шестеро россиян погибли, отравившись сидром

Семён Гудошников
Сегодня в 11:00

В Димитровграде Ульяновской области шесть человек умерли от отравления после употребления сидра. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным Mash, еще шестеро находятся в реанимации. Shot сообщает об одном человеке в реанимации — 16-летней девочке, за жизнь которой сейчас борются врачи.

Потерпевших доставили в больницы в период с 3 по 5 июня. Им поставили диагноз «отравление неустановленным веществом». Несмотря на оказанную помощь, шестеро скончались.

По информации Shot, погибшим было от 29 до 53 лет. Возможной причиной смерти телеграм-канал называет метанол, который мог оказаться в составе напитка вместо этанола.

Все пострадавшие покупали «Мистер Сидр» в нескольких точках сетевого магазина «Территория пива». Поставлял напиток предприниматель из Самарской области. На его предприятии сейчас идут следственные действия.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

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