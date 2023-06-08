Спиртсодержащая жидкость, из которой мог быть изготовлен «Мистер сидр», была украдена из полиции

В ходе проверки выяснилось, что изъятую еще в 2012 году спиртсодержащую жидкость похитили со склада, когда именно — не уточняется. По подозрению в хищении задержаны двое самарцев и сержант полиции, который охранял склад и пропустил их на территорию.