Спиртсодержащая жидкость, из которой мог быть изготовлен «Мистер сидр», была украдена из полиции

Суррогатный сидр, от отравления которым умерли уже более 30 человек в нескольких российских регионах, могли изготовить из украденной со склада полиции спиртсодержащей жидкости. Замначальника Самарского главка МВД Юрия Сафронова отправили в отставку, сообщает РИА «Новости».
В ходе проверки выяснилось, что изъятую еще в 2012 году спиртсодержащую жидкость похитили со склада, когда именно — не уточняется. По подозрению в хищении задержаны двое самарцев и сержант полиции, который охранял склад и пропустил их на территорию.
Вслед за Сафроновым работы лишился начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» управления МВД по Самарской области полковник Александр Ремнев.
В изъятом в Ульяновской области слабоалкогольном напитке «Мистер сидр», от которого умерли более 30 человек, нашли примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья.
Обвиняемого в производстве суррогатного сидра предпринимателя Анара Гусейнова суд арестовал на два месяца. По части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) ему грозит до десяти лет тюрьмы. Вину бизнесмен не признает.
О случаях отравления «Мистером сидром» стало известно 5 июня. На частном пивоваренном заводе «Варка» в Самарской области, где производился напиток, прошли следственные действия.