«Кружок» ― независимый образовательный проект, который с 2017 года провел 25 бесплатных программ для школьников в регионах: по веб-разработке, музыке, архитектуре, урбанистике, астрономии и журналистике. Весной 2018 года команда приезжала в деревню Сардаял и сняла документальный фильм об этой поездке, а в 2019 году там же провели школу журналистики (и тоже сняли об этом фильм).