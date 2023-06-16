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Подростки — участники школы «Кружка» смонтировали клип для «Монти Механика» из пленки с барахолки

Семён Гудошников
Сегодня в 17:25

Инди-поп-дуэт «Монти Механик» выпустил новый клип — на акустическую версию песни «Рыба». Над роликом работали подростки — участники школы видеомонтажа, которую проводил образовательный проект «Кружок», готовящийся к закрытию.

Ребята смонтировали клип из оцифрованных кинопленок, найденных на барахолке жителем Сан-Диего Пи Хиксом.

Это видео — одна из последних работ «Кружка», который объявил о закрытии несколько дней назад. Представители проекта пояснили, что «не смогли найти нужные ресурсы на долгосрочное и независимое развитие, не идя на неприятные компромиссы», и не нашли возможности развивать проект без рисков для его участников.

«Неизвестность, постоянно меняющаяся российская действительность, нестабильность независимой поддержки и непрерывное ощущение, что у любого развития есть потолок, — это все привело к истощению сил, неустойчивости, невозможности продолжать», — пояснили там.

«Кружок» ― независимый образовательный проект, который с 2017 года провел 25 бесплатных программ для школьников в регионах: по веб-разработке, музыке, архитектуре, урбанистике, астрономии и журналистике. Весной 2018 года команда приезжала в деревню Сардаял и сняла документальный фильм об этой поездке, а в 2019 году там же провели школу журналистики (и тоже сняли об этом фильм).

Сооснователи «Кружка» подробно рассказывали о нем «Афише Daily», а позже стали героями выпуска Юрия Дудя*.

* Юрий Дудь внесен Минюстом в список иноагентов.

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