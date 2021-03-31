Дудь выпустил фильм о проекте «Кружок». Он посвящен образованию в российской провинции

Съемочная команда ютьюб-канала «вДудь» поехала в деревню Взвад в Новгородской области. Там проходила недельная школа веб-разработки от «Кружка». В ролике авторы проекта рассказали о процессе обучения и проблемах финансирования, а также показали, как проходят уроки.

Основной проблемой для развития проекта, по словам создателей ролика, может стать закон о просветительской деятельности. Если законопроект будет принят, власти смогут контролировать занятия, а также порядок и условия их проведения. Кроме того, правительство сможет «координировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве».

В начале марта «Кружок» выпустил короткометражку о школе журналистики в деревне Сардаял. Десять дней подростки писали новости из будущего Сардаяла, размышляли о страхе и нежности, а также о продвижении марийской культуры. Они взяли интервью у основателя «Теремка» и составили манифест деревни вместе со «Школой позитивных привычек».