Образовательный проект «Кружок» выпустил короткометражку о московских журналистах в деревне Сардаял

В течение десяти дней подростки писали новости из будущего Сардаяла, размышляли о страхе и нежности, а также о продвижении марийской культуры. Они взяли интервью у основателя «Теремка» и составили манифест деревни, созданный вместе со «Школой позитивных привычек».

Образовательный проект «Кружок» представил короткометражный фильм «Сардаял: новая встреча» о школе журналистики, которая в 2019 году была проведена в марийской деревне вместе со Strelka Mag. Об этом « Афише Daily » рассказали организаторы учебной программы.

Результатом работы стала настоящая газета «Жизнь деревни Сардаял», которую подростки подготовили при поддержке ведущего редактора N+1 Игната Шестакова, Сони Эльтерман и возглавляемой ею редакции Strelka Mag.

«Фильм получился не совсем про школу, потому что поездки „Кружка“ намного шире, чем обучение. Каждый выезд — это прежде всего встреча, контакт, диалог. Для тех, кто живет в Москве, это не меньшая ценность, чем для ребят из деревни. Именно эту встречу вы сможете увидеть в фильме», — рассказали представители образовательного проекта.

Газета «Жизнь деревни Сардаял» разошлась тиражом 1000 штук. Она была представлена в редакциях, заведениях и культурных пространствах Москвы, Петербурга, Казани и Йошкар-Олы.

«Кружок» ― независимый образовательный проект, который с 2017 года провел 19 бесплатных программ для школьников в регионах: по веб-разработке, музыке, архитектуре, урбанистике, астрономии и журналистике. Команда уже приезжала в Сардаял весной 2018 года и сняла документальный фильм об этой поездке.

Сооснователи «Кружка» подробно рассказывали о нем «Афише Daily». Есть несколько способов поддержать проект, подробнее о них вы можете узнать на сайте.