Образовательный проект для подростков «Кружок» объявил о закрытии

«Мы не смогли найти нужные нам ресурсы на долгосрочное и независимое развитие, не идя на неприятные компромиссы. Не увидели способа заниматься настоящим масштабированием проекта в регионах, придерживаясь важных для нас ценностей и взглядов на то, что происходит с жизнью людей и страны — жизнью культурной, социальной, экономической и нравственной», — заявили в «Кружке».
Основатели также подчеркнули, что не нашли возможности развивать проект без рисков для его участников. «Неизвестность, постоянно меняющаяся российская действительность, нестабильность независимой поддержки и непрерывное ощущение, что у любого развития есть потолок, — это все привело к истощению сил, неустойчивости, невозможности продолжать», — добавили в «Кружке».
Проект продолжит функционировать до конца лета, заявки на проведение новых школ приниматься не будут, зато запланированные доведут до конца. В августе пожертвования и возможность подписаться будут отключены.
«Кружок» ― независимый образовательный проект, который с 2017 года провел 25 бесплатных программ для школьников в регионах: по веб-разработке, музыке, архитектуре, урбанистике, астрономии и журналистике. Весной 2018 года команда приезжала в деревню Сардаял и сняла документальный фильм об этой поездке, а в 2019 году там же провели школу журналистики (и тоже сняли об этом фильм).
Сооснователи «Кружка» подробно рассказывали о нем «Афише Daily», а позже стали героями выпуска Юрия Дудя*.
Весной 2022 года «Кружок» ушел на паузу «в поисках формулы для продолжения деятельности». К лету проект решил предлагать свою помощь и опыт всем, кто хотел проводить школы по модели «Кружка». Чуть более чем за полгода проект помог провести 11 школ, а команда выросла примерно в 4 раза, до 20 человек.